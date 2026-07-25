Τσέλσι και Τότεναμ συμφώνησαν για Πέδρο Νέτο

Άσπονδοι... φίλοι στην Premier League, αλλά οι μεταγραφές είναι πάντοτε... μεταγραφές στην Αγγλία. Όπως αποκάλυψε το BBC Sports, η Τότεναμ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Πέδρο Νέτο, καθώς έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Τσέλσι για τη μεταγραφή του διεθνούς Πορτογάλου εξτρέμ.

Οι δύο σύλλογοι διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, με το κόστος της μετακίνησης να ανέρχεται στα 55 εκατ. λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 64,3 εκατ. ευρώ. Ο Νέτο αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν 52 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι, έχοντας απολογισμό 10 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας κατέγραψε μία ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.