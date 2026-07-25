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Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε τον Κανγκ Ιν Λι

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε τον Κανγκ Ιν Λι

Yπέγραψε πενταετές συμβόλαιο

Ο Νοτιοκορεάτης μεσοεπιθετικός, Κανγκ Ιν Λι, δις πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (25/7).

«Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν κατέληξαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του Κανγκ Ιν Λι, ο οποίος υπέγραψε με την ομάδα μας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να γίνει γνωστό το κόστος της μεταγραφής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή του AFP, που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις, το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, εξαιρουμένων των μπόνους. 

Ο 25χρονος άσος και ανερχόμενο αστέρι της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας, θα φύγει από το Παρίσι μετά από τρεις σεζόν χωρίς να καθιερωθεί ως βασικός, αλλά με δώδεκα (!) τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων των δύο τελευταίων Champions League.

Ο παριζιάνικος σύλλογος ευχαρίστησε θερμά τον παίκτη για τη συμβολή του στην κατάκτηση αυτών των δύο ευρωπαϊκών τίτλων, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του υπό τον προπονητή Λουίς Ενρίκε.

Ο Ισπανός προπονητής του έδωσε σημαντικότερο χρόνο συμμετοχής στην Ligue 1, καθώς είχε αρκετούς  τραυματίες, που απουσίαζαν από την ομάδα το φθινόπωρο, και εκεί είχε τη μεγαλύτερη επίδραση (4 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις). 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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