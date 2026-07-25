Έκλεισε στη νέα ομάδα του ο Βοζίνια

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ένα από τα «πρόσωπα» του Μουντιάλ 2026, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χιλή, καθώς υπογράψει στην Κόλο Κόλο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ιστορικού συλλόγου.

«Ο Βοζίνια θα γίνει παίκτης της Κόλο Κόλο. Θα έλθει στην Χιλή τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα παρουσιαστεί εδώ στο Εστάντιο Μονουμεντάλ», δήλωσε ο Ανίμπαλ Μόσα στους δημοσιογράφους πριν από έναν αγώνα εθνικού πρωταθλήματος.

Ο Βοζίνια ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ηρωικές εμφανίσεις στην ηλικία των 40 ετών, κυρίως στον αγώνα της φάσης των ομίλων εναντίον της Ισπανίας (0-0), της μετέπειτα πρωταθλήτριας. Ο Χοσιμάρ Χοσέ Έβορα Ντίας, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του, οδήγησε την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου στον γύρο των 32, όπου οι «μπλε καρχαρίες», αποκλείσθηκαν στην παράτση από την μετέπειτα φιναλίστ Αργεντινή στην παράταση (κ.α. 1-1 3-2).

Με καριέρα στην Κύπρο με τη φανέλα της ΑΕΛ, στην Σλοβακία, στην Μολδαβία και στην Αγκόλα, ο Βοζίνια υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία 26 ετών, ενώ η μεταγραφή του από την πορτογαλική Τσάβες (Β` κατηγορία) στην Κόλο Κόλο, αναμένεται ν΄ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

«Είναι σε εξαιρετική φόρμα, γι' αυτό και θα τον αποκτήσουμε», πρόσθεσε ο Μόσα. Χάρη στις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στην προβολή του δημοφιλούς Βραζιλιάνου influencer, Κασιμίρο, ο Βοζίνια έχει γίνει μια εξαιρετικά δημοφιλής φιγούρα μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, φτάνοντας από 50.000 σε σχεδόν 30 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.