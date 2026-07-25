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Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Δράση στην ενόργανη γυμναστική γυναικών και στην κολύμβηση

ΓΗΠΕΔΟ

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Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Δράση στην ενόργανη γυμναστική γυναικών και στην κολύμβηση

Στη μάχη η Γεωργία Χαραλάμπους (ενόργανη), ο Φίλιππος Ιακωβίδης και η Μαρία Εροκχίνα (κολύμβηση)

Στην πρώτη αγωνιστική ημέρα των Κοινοπολιτειακών Αγώνων της Γλασκώβης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά το πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, με δράση στην ενόργανη γυμναστική, στην κολύμβηση και στην παρά άρση βαρών.

Στη μάχη των Αγώνων ρίχνονται σήμερα Σάββατο τρία μέλη της αποστολής της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων.

Η Γεωργία Χαραλάμπους θα αγωνιστεί στους προκριματικούς των ατομικών της ενόργανης, με στόχο την πρόκριση σε όσους περισσότερους τελικούς. Είδαμε και από χθες, στην κατηγορία των ανδρών, πως τα πράγματα δεν είναι απλά στο επίπεδο της Κοινοπολιτείας, όμως υπάρχει η πίστη στις δυνατότητες της αθλήτριάς μας. Το πρόγραμμα για τη γυναικεία ενόργανη είναι πρωινό και απογευματινό.

Το μεσημέρι (12:30 ώρα Κύπρου) αρχίζουν τα προκριματικά της κολύμβησης, με δύο κυπριακές συμμετοχές. Στην πισίνα για τα 50μ. ελεύθερο θα βουτήξει ο Φίλιππος Ιακωβίδης και στα 100μ. πρόσθιο η Μαρία Εροκχίνα, με στόχο και των δύο την πρόκριση στα ημιτελικά. Δύσκολο το έργο, αφού γνωρίζουμε τις δυσκολίες στο συγκεκριμένο σπορ όταν μιλάμε για Κοινοπολιτειακούς, αλλά τα παιδιά μας θα το παλέψουν.

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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