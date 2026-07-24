Η χαλάστρα με Μπαράκ, φέρνει (και σύντομα μάλιστα) νέο δεκάρι στον ΑΠΟΕΛ

Mετά τη χαλάστρα που προέκυψε με τον Αντονίν Μπαράκ (διαβάστε ΕΔΩ), στον ΑΠΟΕΛ ετοιμάζονται γι’ άλλη μεταγραφή.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση για την εξέλιξη με τον Τσέχο, με story οι γαλαζοκίτρινοι προϊδεάζουν για την επόμενη ανακοίνωση.

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