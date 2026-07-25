Παίζει έντονα του Πασχαλάκη στον ΑΠΟΕΛ

Από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου το όνομα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη κυκλοφορεί στα ποδοσφαιρικά στέκια για ερχομό του στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον ΑΠΟΕΛ να το πετυχαίνει ένα βήμα παραπέρα με τον 36χρονο Ελλαδίτη πορτιέρε.

Για τους γαλαζοκίτρινους προκύπτει ανάγκη για ενίσχυση στα γκολποστ, αφού ως γνωστό ο Περέιρα προτιμήθηκε να μείνει στην Κύπρο και να μην πάει στην Ολλανδία για το βασικό μέρος της προετοιμασίας, με τις πληροφορίες να τον θέλουν να πάει για δανεικός στην Ομόνοια Αραδίππου.

Έτσι, για την ώρα, στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου πέραν του Μπέλετς, έχει επιλογές των Ανδρέα Χριστοδούλου, Σάββα Μίχου και Αλόνι Μπέκερ (σ.σ. ο τελευταίος μάλλον δεν θα βρίσκεται ούτε τη νέα σεζόν στον Αρχάγγελο / Πέρσι ήταν δανεικός).

Ο Πασχαλάκης τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό, ο οποίος τον απέκτησε ως ελεύθερο από τον ΠΑΟΚ το 2022. Συνολικά με την ομάδα του Πειραιά, έπαιξε σε 78 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 34 ματς. Με τους ερυθρόλευκους πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο το 2025, όπως και το Super Cup τον περασμένο Ιανουάριο.