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«Σφήνα» της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Ντιομαντέ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Σφήνα» της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Ντιομαντέ

Προσπέρασε την Παρί στην... κούρσα για τον Ντιομαντέ η Ρεάλ

Ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν φαινόταν να έχει το πλεονέκτημα σχετικά με την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπει δυνατά στην διεκδίκηση του διεθνή άσου από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Οι «μπλάνκος» έχουν ήδη αρχίσει συζητήσεις με την διοίκηση της Λειψίας και μάλιστα έχουν υποβάλει μια αρχική προσφορά στον σαξονικό σύλλογο.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, ο γαλλικός σύλλογος συμφώνησε με τον 19χρονο επιθετικό για πενταετές συμβόλαιο. Ωστόσο, η συμφωνία καθυστερεί, με την Λειψία να παραμένει σταθερή στις τεράστιες οικονομικές της απαιτήσεις. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «The Athletic» και «BILD», ο σύλλογος της Μαδρίτης έχει μπει στην κούρσα για την υπογραφή του Ντιομαντέ και έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την Λειψία. Οι Μαδριλένοι αναζητούν έναν δεξιό εξτρέμ ικανό να προσφέρει ανταγωνισμό σε αυτήν την θέση, προκειμένου να καλύψει το κενό που θ΄αφήσει η αποχώρηση του Μπραχίμ Ντίαζ. 

Ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα του, μετά τις μεταγραφές των Κουκουρέγια, Κονατέ, Σίλβα και Ντάμφρις.

Η συμφωνία, ωστόσο, αναμένεται περίπλοκη, καθώς ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκαλύπτει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει μια προσφορά 90 εκατομμυρίων ευρώ, συν 10 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, στην Λειψία. Αυτό το τεράστιο ποσό απορρίφθηκε αρχικά από τον γερμανικό σύλλογο, που είχε ήδη απορρίψει μια προσφορά 100 εκατομμυρίων ευρώ από την Λίβερπουλ, αξιώνοντας ένα ποσό μεταξύ 120 και 130 εκατομμυρίων ευρώ.

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ΔΙΕΘΝΗ

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