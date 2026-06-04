Πατάνε... κουμπί επανεκκίνησης

Ουσιαστικά, το ζητούμενο είναι να δοθεί η έγκριση στη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Πετρίδη, Άγγελο Γρηγοριάδη, Γιώργο Συρίμη και Τζώρτζια Παναγιώτου, ούτως ώστε να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις και να κλείσουν οι οποιεσδήποτε εκκρεμότητες υπάρχουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινώσει και ο ΑΠΟΕΛ, στις 19 Μαΐου, η οριστικοποίηση της συμφωνίας τελεί και υπό συγκεκριμένους όρους, όπως είναι η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την UEFA.

Όπως και να έχει, με βάση και όσα κυκλοφορούν αλλά και με την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, η Γενική Συνέλευση αναμένεται ότι απλά θα δώσει και τυπικά το «οκ» για να συνεχιστεί η διαδικασία που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες, ώστε ο ΑΠΟΕΛ να εισέλθει σε μία νέα εποχή. Πατώντας το... κουμπί της επανεκκίνησης, τα πράγματα θα μπουν σε μία σειρά, για να επανέλθουν οι γαλαζοκίτρινοι σε πρωταγωνιστική πορεία.

Ξεκαθαρίσματα προγραμματισμού

Μετά τη Γενική Συνέλευση, αναμένεται να αρχίσουν να μπαίνουν επί τάπητος και τα θέματα προγραμματισμού που απασχολούν την ομάδα της Λευκωσίας. Εξ όσων φαίνεται, για άλλη μία χρονιά θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές στον Αρχάγγελο. Σε ποιο βαθμό θα είναι αυτές θα φανεί στην πορεία. Στο θέμα του προπονητή, το συμβόλαιο του Πάμπλο Γκαρσία έχει ολοκληρωθεί και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν θα βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας και τη νέα χρονιά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ήδη έχουν κυκλοφορήσει σενάρια και για τον διάδοχο του Ουρουγουανού προπονητή.

Στου υποψηφίους φημολογείται ότι είναι ο Ρούμπεν Σέλες. Πρόκειται για 42χρονο Ισπανό με εμπειρίες από την Αγγλία ως βοηθός, καθώς βρέθηκε στα επιτελεία των Σαουθάμπτον, Ρέντινγκ, Χαλ Σίτι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σέλες βρίσκεται στο νησί για επαφές, χωρίς όμως αυτό να δηλώνει πως είναι ο εκλεκτός. Χθες, το φως της δημοσιότητας είδαν και πληροφορίες που έκαναν λόγο σχετικά με το ενδεχόμενο τους γαλαζοκιτρίνους να αναλάβει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος, στη χρονιά που ολοκληρώθηκε, είχε απίστευτη πορεία με τον Λεβαδειακό. Ο Ελλαδίτης είχε εργαστεί ξανά στο νησί μας, το 2011 και το 2012, κοουτσάροντας πρώτα τον Ολυμπιακό κι έπειτα τον Εθνικό.