Φάνηκε... φως

Αναμονή υπάρχει στον ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι με τις εξελίξεις στα διοικητικά, με τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών να κάνουν λόγο για θετικές ενδείξεις.

Ως γνωστό, υπάρχει στο προσκήνιο ενδιαφέρον από υποψήφιο επενδυτή και σε αυτό το στάδιο γίνονται οι ενδεδειγμένες διεργασίες για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο βήμα. Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ (σ.σ. είχε εκδοθεί στις 14 Μαΐου) σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας, οι συζητήσεις και οι έλεγχοι εντείνονται, ώστε να διαφανεί κατά πόσον θα εκπληρωθεί η μετάβαση της ομάδας της Λευκωσίας σε μία νέα εποχή.

Με βάση τις τελευταίες ενδείξεις είναι ανοικτό το ενδεχόμενο όπως μεταφερθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία για την ώρα είναι ορισμένη για την Πέμπτη, 4 Ιουνίου.