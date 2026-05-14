Δίνει... φως ο ΑΠΟΕΛ και «η διαδικασία των συζητήσεων βρίσκεται σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο»

Σημαντική ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ όσον αφορά την επιθυμία ατόμων για εμπλοκή στα διοικητικά.

Το τελευταίο 48ωρο υπάρχει έντονη φημολογία όσον αφορά την επόμενη μέρα στον ΑΠΟΕΛ , με τη διοίκηση να εκδίδει σημαντική ανακοίνωση.

Σε αυτή ενημερώνει ότι έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας ενώ τονίζει πως η διαδικασία των συζητήσεων βρίσκεται σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο.

Συνιστά στον κόσμο της ομάδας υπομονή και να σεβαστεί την όλη διαδικασία.

Διαβάστε την ανακοίνωση: «Τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ και του Σωματείου ΑΠΟΕΛ ενημερώνουν  ότι έχουν προχωρήσει σε υπογραφή Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας (NDA) με ένα εκ των τριών μερών που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον αναφορικά με πιθανή εμπλοκή τους στα διοικητικά της εταιρείας που διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ.

Η διαδικασία των συζητήσεων βρίσκεται σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν προκύπτει, επί του παρόντος, οποιαδήποτε οριστική συμφωνία ή κατάληξη.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε επαγγελματικό και οργανωμένο πλαίσιο, στο πλαίσιο αξιολόγησης στρατηγικών επιλογών για την επόμενη ημέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΠΟΕΛ, με πλήρη σεβασμό προς το μέγεθος, την ιστορία και τις ανάγκες του οργανισμού.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ και του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, όπως έχουν δεσμευθεί απέναντι στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, χειρίζονται το όλο ζήτημα με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που φέρει απέναντι στο Σωματείο, την Εταιρεία και τον οργανισμό γενικότερα, σε στενή συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Καλούμε τον κόσμο της ομάδας να επιδείξει την απαιτούμενη υπομονή και να σεβαστεί τη σοβαρότητα και την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη θα υπάρξει έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια του ΑΠΟΕΛ».

