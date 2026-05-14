ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια αποχώρηση από το επιτελείο της Σίτι «δείχνει» και τον δρόμο που θα διαβεί ο Πεπ…

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μια αποχώρηση από το επιτελείο της Σίτι «δείχνει» και τον δρόμο που θα διαβεί ο Πεπ…

Ο προπονητής φυσικής κατάστασης, Λορέντσο Μπουεναβεντούρα θ’ αποτελέσει παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι το φετινό καλοκαίρι

Λόγω της σχέσης του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, λέγεται πως αυτή η εξέλιξη αποτελεί κι ένα «σημάδι» για όσα δείχνει να σκέφτεται ο κόουτς της ομάδας!  

Μπορεί το δικό του συμβόλαιο να είναι ενεργό έως και το 2027, όμως, αυτή τη στιγμή ουδείς βάζει το χέρι του στη φωτιά για την παραμονή του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη νέα σεζόν.

Η αποχώρηση του Λορέντσο Μπουεναβεντούρα από το τεχνικό του επιτελείο στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν, ίσως και ν’ αποτελεί μια ένδειξη για ό,τι θ’ ακολουθήσει και με τον προπονητή των «πολιτών».

Αυτό, διότι δουλεύουν μαζί από τις μέρες της Μπαρτσελόνα και δύσκολα ο Γκουαρδιόλα θα μπορούσε να συνεχίσει δίχως τον συγκεκριμένο συνεργάτη του να δουλεύει σε ομάδα…

Παρελθόν από το κλαμπ του Μάντσεστερ θ’ αποτελέσει και ο προπονητής τερματοφυλάκων, Τσάμπι Μανσίσντορ.

England365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Το εκπληκτικό drone show της Ομόνοιας στη φιέστα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον Μισέλ Μπουλά»

Ελλάδα

|

Category image

Η επίδραση Κορέια φαίνεται στην... απουσία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πικάρισμα Καραπαπά για Final 4 με κατακόκκινο ΟΑΚΑ: «Δεν θα έρθετε;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Παρασκευή (15/5) και Κυριακή (17/5) τα «64α Μάτσεια»

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έσπασε ιστορικό ρεκόρ του Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ρώμης ο Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Μια αποχώρηση από το επιτελείο της Σίτι «δείχνει» και τον δρόμο που θα διαβεί ο Πεπ…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ορίστηκε η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης – Επαναδιεκδικεί ο Πραστίτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν Νίκολιτς για το… φαινόμενο της Άνοιξης!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τον τραυματισμό του Καρέτσα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίνει... φως ο ΑΠΟΕΛ και «η διαδικασία των συζητήσεων βρίσκεται σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ντόπια αναγκαιότητα

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Ο «αναγεννημένος» Γιόβιτς φέρνει μνήμες από Bundesliga

Ελλάδα

|

Category image

Η κίνηση της Σαουθάμπτον που δείχνει… ενοχή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη