Μια αποχώρηση από το επιτελείο της Σίτι «δείχνει» και τον δρόμο που θα διαβεί ο Πεπ…

Λόγω της σχέσης του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, λέγεται πως αυτή η εξέλιξη αποτελεί κι ένα «σημάδι» για όσα δείχνει να σκέφτεται ο κόουτς της ομάδας!

Μπορεί το δικό του συμβόλαιο να είναι ενεργό έως και το 2027, όμως, αυτή τη στιγμή ουδείς βάζει το χέρι του στη φωτιά για την παραμονή του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη νέα σεζόν.

Η αποχώρηση του Λορέντσο Μπουεναβεντούρα από το τεχνικό του επιτελείο στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν, ίσως και ν’ αποτελεί μια ένδειξη για ό,τι θ’ ακολουθήσει και με τον προπονητή των «πολιτών».

Αυτό, διότι δουλεύουν μαζί από τις μέρες της Μπαρτσελόνα και δύσκολα ο Γκουαρδιόλα θα μπορούσε να συνεχίσει δίχως τον συγκεκριμένο συνεργάτη του να δουλεύει σε ομάδα…

Παρελθόν από το κλαμπ του Μάντσεστερ θ’ αποτελέσει και ο προπονητής τερματοφυλάκων, Τσάμπι Μανσίσντορ.

England365.gr