ΠΑΟΚ: «Έτσι θα πάρει εισιτήριο για την Euroleague»

Τι αναφέρει γαλλικό δημοσίευμα για πιθανή συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην EuroLeague

Σενάριo που φέρνει τον ΠΑΟΚ στη EuroLeague της επόμενης αγωνιστικής περιόδου δημοσίευσε γαλλικό site.

Όπως αναφέρει το basketeurope.com, αρκετά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα λάβουν η Μπουργκ και η Μονακό αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη EuroLeague της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, σε περίπτωση που η Μπουργκ δεν αποδεχθεί πιθανή πρόσκληση συμμετοχής, τότε ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται έτοιμος να κινηθεί δυναμικά ώστε να καλύψει το κενό και να διεκδικήσει μία θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παράλληλα, αβέβαιο χαρακτηρίζεται και το μέλλον της Μονακό στη EuroLeague, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στον χάρτη της διοργάνωσης για τη νέα χρονιά.

Το γαλλικό μέσο δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην παρουσία του Τέλη Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας πως ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ έχει τη διάθεση να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια με στόχο την αγωνιστική και οικονομική αναβάθμιση του συλλόγου.

Μάλιστα, γίνεται ειδική αναφορά στη μεγάλη οικονομική επιφάνεια του Έλληνα επιχειρηματία, με το δημοσίευμα να υποστηρίζει πως η EuroLeague εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παρουσίας τρίτης ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.

