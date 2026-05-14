Ενημέρωσε για νέο εμπάργκο ο ΑΠΟΕΛ λόγω… Γκαγιέχο

Συνεχίζεται ο… εφιάλτης του ΑΠΟΕΛ που αφορά σε παλιές αμαρτίες. Σύμφωνα με ενημέρωση από τους γαλαζοκίτρινους, επιβλήθηκε εμπάργκο μεταγραφών για οφειλές στον Γκαγιέχο. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση, μετά από αυτή του Ελ Αραμπί.

Αναλυτικά: «Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ πληροφορεί για την ειδοποίηση που παρέλαβε από πλευράς FIFA, σε σχέση με επιβολή απαγορευτικού μεταγραφών που αφορά σε οφειλή που υπάρχει έναντι του προπονητή David Gallego. Αυτή είναι η δεύτερη ενεργή υπόθεση έναντι της ομάδας μας πέραν αυτής που είχαμε αναφέρει στις 30/04 για την υπόθεση Yussef El Arabi. Και η περίπτωση Gallego, περιλαμβάνεται στις παλιές υποθέσεις ποδοσφαιριστών ή προπονητών που έχουμε αναφέρει ότι υπήρχε κίνδυνος να επιφέρουν τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών».