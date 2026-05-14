Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς κόσμο με τον ΠΑΟΚ

Οριστικά χωρίς κόσμο το τελευταίο επίσημο παιχνίδι των Πρασίνων στην ιστορική τους έδρα.

Η ΔΕΑΒ είχε τιμωρήσει το Τριφύλλι με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για το ντέρμπι με την ΑΕΚ και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε άμεσα αίτημα αναστολής εφαρμογής της απόφασης, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Αυτό σημαίνει ότι στο αποχαιρετιστήριο ματς της Λεωφόρου, η ομάδα του Μπενίτεθ θα αγωνιστεί χωρίς τον κόσμο της απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ταυτοποιήσει τους οπαδούς που είχαν ρίξει τις κροτίδες που έφεραν την εν λόγω ποινή, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο.

Επιπλέον, οι Πράσινοι έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να τιμήσουν σε μελλοντικό χρόνο την ιστορική τους έδρα, "όπως πρέπει και αρμόζει", όπως χαρακτηριστικά τόνισαν.

