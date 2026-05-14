Οι Σέρβοι αποθεώνουν Νίκολιτς για το… φαινόμενο της Άνοιξης!

Η σερβική MozzartSports αφιερώνει νέο εκτενές αφιέρωμα στον Μάρκο Νίκολιτς, αποθεώνοντας τον Σέρβο τεχνικό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας με την ΑΕΚ για τη σεζόν 2025/26, στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο της «Ένωσης».

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η ΑΕΚ του Νίκολιτς παρουσιάζει εντυπωσιακή σταθερότητα και αγωνιστική συνέπεια, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν, όπου παραδοσιακά οι ομάδες του Σέρβου τεχνικού ανεβάζουν κατακόρυφα την απόδοσή τους και αποφεύγουν τις ήττες. Η τελευταία απώλεια της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα καταγράφηκε στις 26 Οκτωβρίου 2025, με την ομάδα να «τρέχει» από τότε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 23 αγώνων στη Super League

Στη Σερβία σημειώνουν πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά για επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην καριέρα του Νίκολιτς. Παρόμοια εικόνα είχε παρουσιάσει και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα σε μεγάλο αήττητο σερί στο πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα κατέκτησε και το Κύπελλο Ρωσίας, δείχνοντας την ικανότητά του να «χτίζει» ομάδες που κορυφώνουν την απόδοσή τους στο κρίσιμο σημείο της σεζόν!

Το αφιέρωμα στέκεται ιδιαίτερα και στη συνολική φιλοσοφία του 46χρονου προπονητή, ο οποίος, όπως αναφέρεται, καταφέρνει να δημιουργεί σύνολα με ξεκάθαρη ταυτότητα, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Οι ομάδες του χαρακτηρίζονται ως «ασφαλείς, πειστικές και αποτελεσματικές», ενώ τονίζεται πως η νοοτροπία που περνά στους ποδοσφαιριστές του είναι καθοριστική για την αγωνιστική τους εικόνα.

Η αναδρομή σε προηγούμενες ομάδες του Νίκολιτς

Παράλληλα, γίνεται αναδρομή και στην πορεία του σε προηγούμενους σταθμούς της καριέρας του, όπως η Παρτιζάν, όπου επίσης είχε καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχίες και τίτλους, επιβεβαιώνοντας – όπως αναφέρει η MozzartSports – πως η μεθοδολογία του αποδίδει διαχρονικά σε διαφορετικά πρωταθλήματα και περιβάλλοντα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο εντυπωσιακό αήττητο σερί της ΑΕΚ στο δεύτερο μισό της σεζόν, όπου συνδυάζει αποτελεσματικότητα και σταθερότητα, ακόμη και σε απαιτητικά παιχνίδια και ντέρμπι απέναντι στους βασικούς ανταγωνιστές της.

«Όταν ξεκινά η άνοιξη, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν χάνει παιχνίδια», αναφέρει χαρακτηριστικά το σερβικό μέσο, υπογραμμίζοντας πως οι ομάδες του εμφανίζονται πιο «δεμένες» και πιο «ώριμες» όσο πλησιάζει το φινάλε της σεζόν. Στο ίδιο αφιέρωμα σημειώνεται επίσης ότι αυτή η αγωνιστική συνέπεια δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένης φιλοσοφίας και μακροχρόνιας δουλειάς.

Τέλος, η MozzartSports καταλήγει πως η φετινή επιτυχία με την ΑΕΚ δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά συνέχεια μιας ποδοσφαιρικής ταυτότητας που έχει χτίσει ο Νίκολιτς σε κάθε του σταθμό, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως προπονητή που ξέρει να οδηγεί τις ομάδες του στην κορυφή όταν κρίνονται τα πάντα.

