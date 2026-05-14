Η κίνηση της Σαουθάμπτον που δείχνει… ενοχή

Η Σαουθάμπτον περιμένει κι εκείνη την απόφαση της EFL για τα περί κατασκοπείας της Μίντλεσμπρο, αλλά μια κίνηση στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας προετοιμάζει τους οπαδούς για το χειρότερο σενάριο και την… αλλαγή του ζευγαριού για τον τελικό των μπαράζ ανόδου προς την Πρέμιερ!

Η Σαουθάμπτον αφαίρεσε από την επίσημη ιστοσελίδα της, τη δυνατότητα να εξασφαλίσει κάποιος εισιτήριο για το «Γουέμπλεϊ» για το παιχνίδι με τη Χαλ που θα διεξαχθεί στις 23 του μηνός, με φόντο την τελευταία από τις θέσεις για την Πρέμιερ Λιγκ της νέας σεζόν.

Η απόφαση από την EFL αναμένεται μέχρι το φινάλε της εβδομάδας, ώστε να υπάρξει λίγος χρόνος και για μια πιθανή έφεση από τους «άγιους».

Ωστόσο, το γεγονός πως αφαιρούν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τις «τίγρεις», ίσως και να φανερώνει ενοχή και προετοιμασία για τον αποκλεισμό στα χαρτιά εξαιτίας του Spygate, παρά την επιτυχία στο χορτάρι!

England365.gr