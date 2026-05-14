Παναθηναϊκός: Ξεκίνημα προετοιμασίας με τα γνωστά προβλήματα

Μία μέρα μετά την ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορία της μπάλας και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

