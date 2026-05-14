Ορίστηκε η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης – Επαναδιεκδικεί ο Πραστίτης

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της Ανόρθωσης μέσω της οποίας αφ’ ενός ενημερώνει για την Γενική Συνέλευση που ορίστηκε για τις 5 Ιουνίου και αφετέρου πως το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο με επικεφαλής τον Κυριάκο Πραστίτη, επαναδιεκδικεί.

Aναλυτικά: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου, σε χθεσινή του συνεδρία (13/05/2026), αποφάσισε όπως συγκαλέσει Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου στις 05/06/2026.

Λόγω του ότι η Γενική Συνέλευση συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι και Εκλογική, με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου.

Η Συνέλευση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους», στο Αθλητικό Κέντρο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα και ώρα 18:30.

Η ατζέντα της Συνέλευσης είναι η ακόλουθη:

Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε αυτό το σημείο, ως Διοικητικό Συμβούλιο, με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, επιθυμούμε να ενημερώσουμε ότι θα επαναδιεκδικήσουμε την εκλογή μας.

Παράλληλα, θέλουμε να καταστεί σαφές ότι, εάν υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός, ο οποίος θα διασφαλίσει την οικονομική ανάταση του Συλλόγου, παρουσιάζοντας επαρκώς στα μέλη το πλάνο τους, τότε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα αποσύρει τον συνδυασμό του και θα παραδώσει τη σκυτάλη, ώστε ο Σύλλογός μας να πορευτεί με πλήρη σύμπνοια προς νέες ένδοξες μέρες.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου.

Σημειώσεις:

(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, ούτε να εκλέγει ή να εκλέγεται, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για το 2026.

(β) Υποψηφιότητες για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πρέπει να κατατεθούν με το καθορισμένο από τον Σύλλογο έντυπο και να υποβληθούν τουλάχιστον 96 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Υποψήφιο για εκλογή στη θέση του Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, το οποίο είναι μέλος για τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας.

(γ) Έντυπα υποψηφιοτήτων καθώς και Σημείωμα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού Συλλόγου αναφορικά με τις υποψηφιότητες και τη διαδικασία εκλογής θα μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία του Συλλόγου από την Δευτέρα 18/05/2026.