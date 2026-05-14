FIFA World Cup Preview Series στο SIGMA

Πρεμιέρα σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου στις 21:00 και κάθε Πέμπτη με Σάββατο την ίδια ώρα.

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, η διοργάνωση που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα, γίνεται φέτος εμπειρία ΣΙΓΜΑ. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας.

Από σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου στις 21:00 και κάθε Πέμπτη με Σάββατο την ίδια ώρα, το FIFA WORLD CUP PREVIEW SERIES αποκαλύπτει τι πραγματικά σημαίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο, εξερευνώντας την ταυτότητα, τις αλλαγές και τις προσδοκίες λαών και εθνικών ομάδων — από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις έως τις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση.

Πέμπτη 14 Μαΐου – THE WORLD IS WATCHING

Η φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλάζει μια χώρα για πάντα. Το επεισόδιο εξερευνά αυτή τη μεταμόρφωση μέσα από τέσσερις διοργανώτριες χώρες - από το Κατάρ 2022 έως το βλέμμα στραμμένο στο 2026.

Παρασκευή 15 Μαΐου - ASIA ASCENDING

Καμία ασιατική χώρα δεν έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα στοχεύουν σε μια ιστορική πορεία, ενώ η Σαουδική Αραβία και το Ιράν ελπίζουν να γίνουν οι μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης

Σάββατο 16 Μαΐου – HEART AND SOUL

Η Κολομβία, η Ουρουγουάη, ο Ισημερινός και η Παραγουάη φέρνουν το πάθος και την ένταση της Νότιας Αμερικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Μπορεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να παίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλλά το ζούμε όλοι μαζί εδώ. Στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

