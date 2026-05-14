ΑΠΟΕΛ: Αυτός είναι ο υποψήφιος Κύπριος επενδυτής

Η όποια συμφωνία θα περάσει από το μικροσκόπιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ο ΑΠΟΕΛ κάνει τεράστιες προσπάθειες να βρεθεί στην επόμενη μέρα με καλύτερες συνθήκες.

Η ομάδα της πρωτεύουσας «πνίγηκε» από τις αμαρτίες των τελευταίων ετών με αποτέλεσμα οι ποινές (βλ. εμπάργκο μεταγραφών) να διαδέχονται η μια την άλλη. Η υφιστάμενη διοίκηση προσπαθεί να ξετυλίξει το… κουβάρι ώστε να γνωρίζει τι πρόκειται να βρει ενώπιων της στο άμεσο μέλλον.

Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες για οικονομικό… συμπαίκτη είναι ασταμάτητες. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έχουν σημειωθεί εξελίξεις και αφορούν σε Κύπριο επιχειρηματία ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με την διοίκηση. Ο λόγος για τον Σάββα Λιασή ο οποίος αξιολογεί τα δεδομένα. Πιστός φίλαθλος του ΑΠΟΕΛ, έχει γράψει το όνομα του δίπλα σε μεγάλες επιτυχίες που αφορούν σε επενδύσεις μεγάλων ποσών. Γίνεται λόγος για διαχείριση κεφαλαίων που αγγίζουν το ένα δις! Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες του στην Κύπρο συμπεριλαμβάνουν τόσο τον τομέα υγείας όσο και των ακινήτων.

Οι επαφές με τον εν λόγω επενδυτή βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, όμως εκφράζεται αισιοδοξία πως θα μπει το… νερό στ’ αυλάκι ώστε να πορευτούν μαζί οι δύο πλευρές. Βέβαια, η όποια συμφωνία θα περάσει από το μικροσκόπιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε για τις 4 Ιουνίου.

