Γιώργος Μαλεκκίδης, ο ηγέτης που ήθελε

Στα 28 του χρόνια, ο Γιώργος Μαλεκκίδης κατάφερε να ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Απόλλωνα. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος άσος έφτασε τις 102 εμφανίσεις με τους γαλάζιους, μετρώντας οκτώ γκολ και εννέα ασίστ. Από αυτές, οι έξι ήταν ως στόπερ, οι 57 ως αριστερός οπισθοφύλακας και οι 13 ως αριστερός μέσος.

Όταν ένας δυναμικός ακραίος μπακ μετακόμισε από τον Άρη στον Απόλλωνα πριν από έξι χρόνια, δεν προκλήθηκε καθόλου θόρυβος. Ο Γιώργος Μαλεκκίδης, τότε, εξαργύρωσε τις πολύ καλές του εμφανίσεις με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» (13 στον αριθμό) κάνοντας το βήμα παραπάνω, μετακομίζοντας στον Απόλλωνα. Για να φτάσει όμως εδώ που βρίσκεται τώρα, ο αρχηγός του Απόλλωνα χρειάστηκε να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Δόθηκε αρχικά δανεικός στην Καρμιώτισσα το ίδιο έτος για να επιστρέψει για λίγο, πριν πάει και στη Νέα Σαλαμίνα. Το 2023 επέστρεψε ξανά στους γαλάζιους και ήταν έτοιμος να σηκώσει το βάρος. Με την Καρμιώτισσα κατέγραψε 19 συμμετοχές και με τη Νέα Σαλαμίνα 13.

Είτε αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρο της άμυνας είτε ως στόπερ, τον Μαλεκκίδη τον χαρακτήριζε ένα πράγμα, το πάθος του. Κατάφερε με σταθερά βήματα και σκληρή δουλειά να αποτελέσει βασικό πυλώνα στην εντεκάδα με οποιονδήποτε προπονητή πέρασε πριν τον Ερνάν Λοσάδα. Και προφανώς αυτό δεν μπορούσε να αλλάξει με την έλευση του Αργεντίνου τεχνικού. Αυτό που έγινε όμως ξεπέρασε τις προσδοκίες. Διότι ο Γιώργος Μαλεκκίδης δεν κατάφερε μονάχα να κερδίσει μία φανέλα στην αρχική εντεκάδα αλλά να γίνει ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Και ο Απόλλωνας, διαχρονικά, είναι μία ομάδα που έχει ανάγκη παίκτες-ηγέτες. Ειδικά όταν αυτοί είναι Κύπριοι.

Έχοντας κερδίσει λοιπόν με το σπαθί του το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο Γιώργος Μαλεκκίδης είναι στην πρώτη γραμμή της τεράστιας προσπάθειας που ξεκίνησε ο Απόλλωνας τη φετινή σεζόν με τον Λοσάδα «καπετάνιο» και πλέον είναι μία ανάσα από την κατάκτηση ενός τροπαίου. Το κίνητρο είναι τεράστιο για τον «Μάλε», ο οποίος θέλει όσο τίποτα να σηκώσει το τρόπαιο του κυπέλλου. Ένας ποδοσφαιριστής χαμηλών τόνων, με μόνο του όπλο τη στοχοπροσήλωσή του, μπορεί να επιβραβευτεί με έναν τίτλο.