Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τον τραυματισμό του Καρέτσα!

Καθησυχαστικά είναι τα νέα που προκύπτουν από τη Γκενκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό

Ο Καρέτσας αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση του περασμένου Σαββατοκύριακου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας, του Νίκι Χάγιεν και των φιλάθλων της Γκενκ. Αφού, υπήρχε φόβος για σοβαρή ζημιά για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, όμως οι εξετάσεις έφεραν καθησυχαστικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της βελγικής ομάδας, ο Καρέτσας υπέστη οστικό οίδημα στον αστράγαλο, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι πιο σοβαρό!

«Το ιατρικό επιτελείο κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε αγωνιστική κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Γκενκ, για την κατάσταση του Έλληνα ποδοσφαιριστή όπου θα αξιολογείται καθημερινά ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Η Γκενκ αντιμετωπίζει το Σάββατο τη Σταντάρ Λιέγης εκτός έδρας σε κρίσιμο ματς για τα Europa Play-offs, ενώ τρεις ημέρες αργότερα υποδέχεται την Αντβέρπ και το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Καρέτσας θα προλάβει να είναι εγκαίρως στη διάθεση του προπονητή του.

Διαβαστε ακομη