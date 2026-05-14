ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26!

Θα ανακοινωθούν και θα παρουσιαστούν ζωντανά στη σκηνή

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών συγχαίρει και παρουσιάζει σήμερα τις κορυφαίες φιναλίστ ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26! Τις κορυφαίες ψήφισαν οι ίδιες οι παίκτριες όλων των ομάδων του πρωταθλήματος.

Οι κορυφαίες έντεκα και η «The Best Player» του φετινού Πρωταθλήματος Γυναικών, θα ανακοινωθούν και θα παρουσιαστούν ζωντανά στη σκηνή των «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26»!

BEST SQUAD – WOMEN’S LEAGUE 2025/26

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΓΑΛΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ – Απόλλων

CARLOTA ALCALDE – Άρης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΖΑΛΗ – Ομόνοια

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ

MALLORY MOONEY – Απόλλων

MARIA FICZAY – Απόλλων

STEFFI HARDY – Απόλλων

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Απόλλων

ΛΙΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ – Άρης

ΧΡΥΣΩ ΜΙΧΑΗΛ – Άρης

LUCY WENINGER – Ομόνοια

ΙΒΑΝΑ ΤΑΝΕΒΑ – Ομόνοια

ΣΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Ομόνοια

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑ – Ομόνοια

ΚΟΡΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ – Λακατάμια

ΜΕΣΕΣ

LAINEY HIGGINS – Απόλλων

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ – Απόλλων

ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΑΒΒΑ – Απόλλων

PAULINA POMPA – Άρης

VANESSA MOMBO – Άρης

VICTORIA MACBETH – Άρης

OLGA IORDACHIUSI – Ομόνοια

ΧΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Ομόνοια

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ – Λακατάμια

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ

KRYSTYNA FREDA – Απόλλων

NATASHA HUDSON – Απόλλων

KINGA EJZEL – Άρης

ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – Άρης

JESSICA EMMERTON – Ομόνοια

SUWAIBATU MOHAMMED – Ομόνοια

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Ομόνοια

SANDRA DONKOR – Λακατάμια

ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – Λακατάμια

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – Ολυμπιακός

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Απόλλων: 10

Άρης: 8

Ομόνοια: 10

Λακατάμια: 4

Ολυμπιακός: 1

Τα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26» θα μεταδώσει ο Χρυσός Χορηγός των βραβείων CABLENET, την Πέμπτη 21/05/2026 και ώρα 21:00 (Pre-Show 20:15), μέσω των καναλιών Cablenet Sports.

Χορηγοί της λαμπερής βραδιάς είναι η UNICARS και τα αυτοκίνητα Volkswagen, η STOIXIMAN, η ERB CYPRIALIFE, η DUCATI Cyprus, η γαλακτοβιομηχανία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, τα Blue Pharmacies και τα προϊόντα Lander Polar Ice και PharmaLEAD.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Το εκπληκτικό drone show της Ομόνοιας στη φιέστα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον Μισέλ Μπουλά»

Ελλάδα

|

Category image

Η επίδραση Κορέια φαίνεται στην... απουσία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πικάρισμα Καραπαπά για Final 4 με κατακόκκινο ΟΑΚΑ: «Δεν θα έρθετε;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Παρασκευή (15/5) και Κυριακή (17/5) τα «64α Μάτσεια»

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έσπασε ιστορικό ρεκόρ του Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ρώμης ο Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Μια αποχώρηση από το επιτελείο της Σίτι «δείχνει» και τον δρόμο που θα διαβεί ο Πεπ…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ορίστηκε η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης – Επαναδιεκδικεί ο Πραστίτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν Νίκολιτς για το… φαινόμενο της Άνοιξης!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τον τραυματισμό του Καρέτσα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίνει... φως ο ΑΠΟΕΛ και «η διαδικασία των συζητήσεων βρίσκεται σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ντόπια αναγκαιότητα

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Ο «αναγεννημένος» Γιόβιτς φέρνει μνήμες από Bundesliga

Ελλάδα

|

Category image

Η κίνηση της Σαουθάμπτον που δείχνει… ενοχή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη