Οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26!
Θα ανακοινωθούν και θα παρουσιαστούν ζωντανά στη σκηνή
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών συγχαίρει και παρουσιάζει σήμερα τις κορυφαίες φιναλίστ ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26! Τις κορυφαίες ψήφισαν οι ίδιες οι παίκτριες όλων των ομάδων του πρωταθλήματος.
Οι κορυφαίες έντεκα και η «The Best Player» του φετινού Πρωταθλήματος Γυναικών, θα ανακοινωθούν και θα παρουσιαστούν ζωντανά στη σκηνή των «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26»!
BEST SQUAD – WOMEN’S LEAGUE 2025/26
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΓΑΛΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ – Απόλλων
CARLOTA ALCALDE – Άρης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΖΑΛΗ – Ομόνοια
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ
MALLORY MOONEY – Απόλλων
MARIA FICZAY – Απόλλων
STEFFI HARDY – Απόλλων
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Απόλλων
ΛΙΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ – Άρης
ΧΡΥΣΩ ΜΙΧΑΗΛ – Άρης
LUCY WENINGER – Ομόνοια
ΙΒΑΝΑ ΤΑΝΕΒΑ – Ομόνοια
ΣΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Ομόνοια
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑ – Ομόνοια
ΚΟΡΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ – Λακατάμια
ΜΕΣΕΣ
LAINEY HIGGINS – Απόλλων
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ – Απόλλων
ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΑΒΒΑ – Απόλλων
PAULINA POMPA – Άρης
VANESSA MOMBO – Άρης
VICTORIA MACBETH – Άρης
OLGA IORDACHIUSI – Ομόνοια
ΧΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Ομόνοια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ – Λακατάμια
ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ
KRYSTYNA FREDA – Απόλλων
NATASHA HUDSON – Απόλλων
KINGA EJZEL – Άρης
ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – Άρης
JESSICA EMMERTON – Ομόνοια
SUWAIBATU MOHAMMED – Ομόνοια
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Ομόνοια
SANDRA DONKOR – Λακατάμια
ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – Λακατάμια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – Ολυμπιακός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
Απόλλων: 10
Άρης: 8
Ομόνοια: 10
Λακατάμια: 4
Ολυμπιακός: 1
Τα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26» θα μεταδώσει ο Χρυσός Χορηγός των βραβείων CABLENET, την Πέμπτη 21/05/2026 και ώρα 21:00 (Pre-Show 20:15), μέσω των καναλιών Cablenet Sports.
Τα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26» θα μεταδώσει ο Χρυσός Χορηγός των βραβείων CABLENET, την Πέμπτη 21/05/2026 και ώρα 21:00 (Pre-Show 20:15), μέσω των καναλιών Cablenet Sports.