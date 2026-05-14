Οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26!

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών συγχαίρει και παρουσιάζει σήμερα τις κορυφαίες φιναλίστ ποδοσφαιρίστριες του Πρωταθλήματος Γυναικών 2025/26! Τις κορυφαίες ψήφισαν οι ίδιες οι παίκτριες όλων των ομάδων του πρωταθλήματος.

Οι κορυφαίες έντεκα και η «The Best Player» του φετινού Πρωταθλήματος Γυναικών, θα ανακοινωθούν και θα παρουσιαστούν ζωντανά στη σκηνή των «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26»!

BEST SQUAD – WOMEN’S LEAGUE 2025/26

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΓΑΛΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ – Απόλλων

CARLOTA ALCALDE – Άρης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΖΑΛΗ – Ομόνοια

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ

MALLORY MOONEY – Απόλλων

MARIA FICZAY – Απόλλων

STEFFI HARDY – Απόλλων

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Απόλλων

ΛΙΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ – Άρης

ΧΡΥΣΩ ΜΙΧΑΗΛ – Άρης

LUCY WENINGER – Ομόνοια

ΙΒΑΝΑ ΤΑΝΕΒΑ – Ομόνοια

ΣΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Ομόνοια

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑ – Ομόνοια

ΚΟΡΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ – Λακατάμια

ΜΕΣΕΣ

LAINEY HIGGINS – Απόλλων

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ – Απόλλων

ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΑΒΒΑ – Απόλλων

PAULINA POMPA – Άρης

VANESSA MOMBO – Άρης

VICTORIA MACBETH – Άρης

OLGA IORDACHIUSI – Ομόνοια

ΧΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Ομόνοια

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ – Λακατάμια

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ

KRYSTYNA FREDA – Απόλλων

NATASHA HUDSON – Απόλλων

KINGA EJZEL – Άρης

ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – Άρης

JESSICA EMMERTON – Ομόνοια

SUWAIBATU MOHAMMED – Ομόνοια

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Ομόνοια

SANDRA DONKOR – Λακατάμια

ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – Λακατάμια

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – Ολυμπιακός

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Απόλλων: 10

Άρης: 8

Ομόνοια: 10

Λακατάμια: 4

Ολυμπιακός: 1

Τα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26» θα μεταδώσει ο Χρυσός Χορηγός των βραβείων CABLENET, την Πέμπτη 21/05/2026 και ώρα 21:00 (Pre-Show 20:15), μέσω των καναλιών Cablenet Sports.

Χορηγοί της λαμπερής βραδιάς είναι η UNICARS και τα αυτοκίνητα Volkswagen, η STOIXIMAN, η ERB CYPRIALIFE, η DUCATI Cyprus, η γαλακτοβιομηχανία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, τα Blue Pharmacies και τα προϊόντα Lander Polar Ice και PharmaLEAD.