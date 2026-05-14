Η ντόπια αναγκαιότητα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Πρέπει να αποκτήσει ποιότητα για να μπορέσει να διακριθεί

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, οι αλλαγές στο ρόστερ της ΑΕΛ θα είναι αρκετές τη νέα σεζόν. Όχι μόνο γιατί πρέπει να αποκτήσει ποιότητα για να μπορέσει να διακριθεί αλλά και γιατί ολοκληρώνονται αρκετά συμβόλαια.

Τρία από αυτά αφορούν Κύπριους παίκτες που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του προπονητή Ούγκο Μαρτίνς και η παραμονή τους στο ρόστερ θεωρείται αμφίβολη. Ο λόγος για τον Βασίλη Παπαφώτη (12 συμμετοχές-186 λεπτά), τον Ανδρέα Παναγιώτου Φιλιώτη (14 συμμετοχές-834 λεπτά) και τον Χριστόφορο Φραντζή (9 συμμετοχές-662 λεπτά).

Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα αυτό αφού εφόσον υπάρξει απόφαση να μην συνεχίσουν ή αποχωρήσουν οι ίδιοι για να πάνε κάπου αλλού που θα παίζουν, τότε η ΑΕΛ αναγκαστικά θα πρέπει να κινηθεί για Κύπριους παίκτες. Έχουν συμβόλαιο και λογικά θα συνεχίσουν οι τερματοφύλακες Παναγή και Κεραυνός, ο Κύπρος Νεοφύτου και ο εκ των αρχηγών Ανδρέας Μακρής.

Όπως και να το κάνουμε όμως, υπάρχει αναγκαιότητα για ντόπιο στοιχείο.

