Η πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στο Game 5 των playoffs της EuroLeague αφήνει έντονη πικρία στο «πράσινο» στρατόπεδο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τοποθετείται λίγες ώρες μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Η ήττα στη «Roig Arena» στερεί από τον Παναθηναϊκό τη συμμετοχή στο Final Four του T-Center, βάζοντας τέλος στην ευρωπαϊκή του πορεία με τον πιο δύσκολο τρόπο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εμφανίστηκε φορτισμένος σε story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Με «σπασμένη» φωνή και έχοντας στο πλευρό του τον γάτο του, εξέφρασε τη στεναχώρια του για την εξέλιξη της σειράς, χωρίς όμως να χάνει την πίστη του για την επόμενη μέρα.

Το μήνυμα που επέλεξε να στείλει είναι ξεκάθαρο και με νόημα: «Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε».