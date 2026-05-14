Αήττητη πρωταθλήτρια: Η ΑΕΚ «γράφει» 23 σερί και πλησιάζει ιστορικό ρεκόρ

Η ΑΕΚ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη σταθερότητα και τη συνέπειά της, επιβεβαιώνοντας γιατί αποτελεί την απόλυτη κυρίαρχο του φετινού πρωταθλήματος. Μετά το 1-1 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, η Ένωση έφτασε τα 23 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα.

Ένα σερί που δεν είναι απλώς εντυπωσιακό, αλλά έχει και ιστορική διάσταση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει αήττητη για περισσότερες από 200 ημέρες, με την τελευταία της ήττα να εντοπίζεται στις 26 Οκτωβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό (2-0 εκτός έδρας). Από τότε, η ΑΕΚ παρουσιάζει μια εικόνα ομάδας που δύσκολα λυγίζει, ακόμη και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια.

Παράλληλα, πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ της σεζόν 1977-78, όταν είχε φτάσει τα 31 παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα. Με βάση τη φετινή της πορεία, η Ένωση δείχνει ικανή να απειλήσει εκείνη την επίδοση.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει την κυριαρχία της είναι η παρουσία της στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ μετρά εννέα διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με απολογισμό πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, επιβεβαιώνοντας ότι «καθαρίζει» τα μεγάλα ματς.

Το αήττητο σερί της ΑΕΚ (23 αγώνες):

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Άρης – ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Αστέρας ΑΚΤΟΡ – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1

Η ΑΕΚ δεν περιορίζεται μόνο στην κατάκτηση του τίτλου, αλλά χτίζει και ένα σερί που ενδέχεται να μείνει στην ιστορία.