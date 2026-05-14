Η... μπάλα στα πόδια του

Η ώρα του Άντρου Καραπατάκη έφθασε. Σήμερα, στις 11:30, στην αίθουσα διασκέψεων του «ΑΕΚ Αρένα», ο ισχυρός άνδρας των κιτρινοπράσινων θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το οικοδόμημα της ΑΕΚ.

Οι τοποθετήσεις του Άντρου Καραπατάκη αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο του σωματείου, ειδικά μετά τα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου, όταν ο ίδιος και ο Τσάβι Ρόκα υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, με τον πρόεδρο να επιστρέφει, έπειτα από μερικές εβδομάδες, στο πόστο του. Θυμίζουμε ότι εκείνη την περίοδο αποτέλεσε παρελθόν και ο προπονητής Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ο οποίος σε δηλώσεις μετέπειτα άφησε αιχμές και υπονοούμενα για το διαζύγιό του...

Είναι γεγονός ότι η αγωνιστική κοιλιά που βίωσε τότε η ομάδα δημιούργησε μεγάλους κραδασμούς στην ΑΕΚ, με τα κατάλοιπα αυτών των κραδασμών να μην έχουν ακόμα επουλωθεί στον απόλυτο βαθμό. Είναι ίσως, για πρώτη φορά από τον καιρό που ο Άντρος Καραπατάκης ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου, που η ΑΕΚ πέρασε μία τόσο μεγάλη κρίση, αγωνιστική και όχι μόνο. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ λοιπόν θα κληθεί να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα σε σχέση με εκείνη την περίοδο, τις σχέσεις του με τον κόσμο και ειδικά τους οργανωμένους, για τα πλάνα του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και γενικά για το μέλλον της ομάδας.

Τα ερωτήματα για Ρόκα

Το όνομα του παραιτηθέντα τεχνικού διευθυντή Τσάβι Ρόκα είναι βέβαιο ότι θα «παίξει» πολύ στη σημερινή διάσκεψη. Όλες οι πληροφορίες θέλουν τον Ρόκα να επιστρέφει στην ΑΕΚ και να πιάνει άμεσα δουλειά για τον προγραμματισμό της νέας περιόδου. Και οι εκκρεμότητες είναι πάμπολλες αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι, ενδεχομένως, ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια του Καταλανού τεχνικού διευθυντή (εφόσον βέβαια επιστρέψει κι επίσημα στο πόστο του) στην πολυετή θητεία του στην ΑΕΚ.

Υπάρχουν οκτώ συμβόλαια που λήγουν σε λίγες μέρες, των Αλομέροβιτς, Λέδες, Ρομπέρζ, Ροντέν, Πονς, Μιραμόν, Γκαρσία και Σουάρες, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, κατά πόσο θα παραμείνει ή όχι ο Χάβι Ροθάδα. Επιπλέον, ορισμένοι παίκτες «μετακομίζουν» από τον κατάλογο Β΄ στον κατάλογο Α΄, αφού συμπληρώνουν το 22ο έτος της ηλικίας τους, όπως οι Αμίν, Τσακόν και Καρδέρο. Είναι κι αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο επηρεάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Περαιτέρω, είναι ηλίου φαεινότερον ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση-ενίσχυση και στις τρεις γραμμές, εάν θέλει και τα επόμενα χρόνια να παραμείνει σε πρωταγωνιστική τροχιά. Παράλληλα, απαιτείται να ρίξει κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας των ποδοσφαιριστών της. Σήμερα, η ΑΕΚ είναι από τις πιο γερασμένες, αν όχι η πιο γερασμένη (ποδοσφαιρικά), ομάδες της Α΄ Κατηγορίας. Ένα άλλο, εξίσου σοβαρό, θέμα που επιζητά λύση είναι και οι συχνοί μυϊκοί τραυματισμοί που ταλαιπώρησαν φέτος την ομάδα. Επί της ουσίας, την ξεκλήρισαν, αφού το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ αγωνίζεται με διψήφιο αριθμό απουσιών…