ΑΠΟΕΛ: Παράπονα για Έντγκαρ Μάλσεβς

Οι γαλαζοκίτρινοι εκφράζουν τα παράπονά τους για την διαιτησία του Λετονού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 1-0 της ΑΕΚ στο ΓΣΠ, παρόλα αυτά έχει έντονα παράπονα για την διαιτησία της αναμέτρησης. 

Στον ΑΠΟΕΛ θεωρούν πως οι ξένοι διαιτητές που έρχονται θα πρέπει να είναι καλύτεροι από τους Κύπριους. Υποστηρίζουν πως ο Μάλσεβς δεν πρέπει να ξαναέρθει στην Κύπρο. Τα παράπονά τους εστιάζονται στην φάση του 56ου λεπτού όπου ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα στον Ντράζιτς. Επίσης υπάρχουν διαμαρτυρίες για χτύπημα στον Τομάς. 

 

 

