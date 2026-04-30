Το ΑΠΟΕΛ αντιμέτωπο και με δεύτερο εμπάργκο από τη FIFA

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς προέκυψε νέα εξέλιξη με δεύτερο εμπάργκο μεταγραφών από τη FIFA. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το νέο μέτρο καταχωρήθηκε στις 29 Απριλίου και προστίθεται στο ήδη υπάρχον εμπάργκο που απασχόλησε τον σύλλογο τις προηγούμενες εβδομάδες.

Το πρώτο εμπάργκο είχε συνδεθεί με υπόθεση που αφορά τον Κώστα Γαλανόπουλο, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί πλήρως στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες. Πλέον, η επιβολή δεύτερου περιορισμού δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα, καθώς πρόκειται για ξεχωριστή υπόθεση, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από πλευράς διοίκησης.

Τα εμπάργκο της FIFA σχετίζονται συνήθως με οικονομικές εκκρεμότητες, όπως οφειλές προς ποδοσφαιριστές, διαφωνίες σε όρους μεταγραφών ή αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων της ομοσπονδίας. Όταν επιβάλλεται τέτοιο μέτρο, η ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εγγραφή νέων παικτών μέχρι να επιλυθεί η εκκρεμότητα που το προκάλεσε.

Στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, η ύπαρξη δύο ενεργών εμπάργκο αυξάνει την πίεση ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τον προγραμματισμό της ομάδας. Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης διευθέτησης των υποθέσεων, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω συνέπειες.