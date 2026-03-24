Οριστικό: Στο MLS από το Kαλοκαίρι ο Γκριζμάν

Ανακοινώθηκε από την Ορλάντο Σίτι

Η Ορλάντο Σίτι ανακοίνωσε την πιο ηχηρή μεταγραφή στην ιστορία της, καθώς απέκτησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2018, Αντουάν Γκριζμάν, από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Γάλλος σταρ θα ενταχθεί στην ομάδα τον Ιούλιο του 2026, με συμβόλαιο έως τη σεζόν 2027-28 και οψιόν επέκτασης για το 2028-29. Σε ηλικία 35 ετών, ο Γκριζμάν αφήνει την Ευρώπη και τη LaLiga για να συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που θεωρείται «statement» τόσο για το Ορλάντο όσο και για το MLS συνολικά.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου με το Ορλάντο. Από τις πρώτες συζητήσεις ένιωσα τη φιλοδοξία και το όραμα του συλλόγου. Ανυπομονώ να κάνω το Ορλάντο το νέο μου σπίτι, να γνωρίσω τους φιλάθλους, να νιώσω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και να δώσω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα μεγάλους στόχους», δήλωσε ο παίκτης στο πλαίσιο της συμφωνίας του με την Ορλάντο Σίτι.

Ο Γκριζμάν έχει κάνει μία σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, φορώντας τις φανέλες των Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» με 211 γκολ. Σε διεθνές επίπεδο, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της εθνικής Γαλλίας, κατακτώντας το Μουντιάλ του 2018 και φτάνοντας στον τελικό του 2022.

Το ειρωνικό ποστ της Ατλέτικο για τη διαιτησία με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία Σλότερμπεκ και Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε θέση η ΚΟΠ για τους τέσσερις αγώνες που βρίσκονται υπό έρευνα – Στον Αθ.Δικαστή τα δύο σωματεία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Του έμεινε το κύπελλο...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οριστικό: Στο MLS από το Kαλοκαίρι ο Γκριζμάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μήνας «φωτιά» ο Απρίλης – Το πρόγραμμα των κρίσιμων 25 ημερών

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Όλοι μαζί, τώρα χάσαμε ένα τρόπαιο, δεν φεύγουμε»: Οι έξι που θεωρούν σημαντικότερη την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΔΠΑ: Τέσσερα παιχνίδια της Β' κατηγορίας στο μικροσκόπιο για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το μυστικό πίσω από το θαύμα της Χαρτς, αλλά και της Ουνιόν, είναι μια εταιρεία που κάνει πραγματικότητα το Moneyball!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουντώνουν οι φήμες για άμεση απομάκρυνση του Τούντορ από την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μίλαν: Θέλει τον Ντιαμπί από την Αλ Ιτιχάντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σεμέδο με αριθμούς που τρομάζουν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προς δικαστική σύγκρουση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Πρόγραμμα αγώνων μέχρι τις 27 Απριλίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η μάχη για την Ευρώπη: Το πρόγραμμα των playoffs στις θέσεις 5-8

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

