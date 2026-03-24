Οριστικό: Στο MLS από το Kαλοκαίρι ο Γκριζμάν

Η Ορλάντο Σίτι ανακοίνωσε την πιο ηχηρή μεταγραφή στην ιστορία της, καθώς απέκτησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2018, Αντουάν Γκριζμάν, από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Γάλλος σταρ θα ενταχθεί στην ομάδα τον Ιούλιο του 2026, με συμβόλαιο έως τη σεζόν 2027-28 και οψιόν επέκτασης για το 2028-29. Σε ηλικία 35 ετών, ο Γκριζμάν αφήνει την Ευρώπη και τη LaLiga για να συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που θεωρείται «statement» τόσο για το Ορλάντο όσο και για το MLS συνολικά.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου με το Ορλάντο. Από τις πρώτες συζητήσεις ένιωσα τη φιλοδοξία και το όραμα του συλλόγου. Ανυπομονώ να κάνω το Ορλάντο το νέο μου σπίτι, να γνωρίσω τους φιλάθλους, να νιώσω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και να δώσω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα μεγάλους στόχους», δήλωσε ο παίκτης στο πλαίσιο της συμφωνίας του με την Ορλάντο Σίτι.

Ο Γκριζμάν έχει κάνει μία σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, φορώντας τις φανέλες των Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» με 211 γκολ. Σε διεθνές επίπεδο, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της εθνικής Γαλλίας, κατακτώντας το Μουντιάλ του 2018 και φτάνοντας στον τελικό του 2022.