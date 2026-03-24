Απάντηση Ανόρθωσης στις καταγγελίες Ακρίτα

Η Ε.Τ της Ανόρθωσης αναφέρθηκε στις καταγγελίες στις οποίες προχώρησε ο πρόεδρος του Ακρίτα, Βάσος Θεοδώρου ο οποίος μιλώντας στον Super Sport FM 104.0 έκανε λόγο για απειλές προς τον γιο του.

Αναλυτικά όσα είπε η Στέλλα Μάρκου:

«Σέβομαι τους πάντες και το έχω αποδείξει, ακόμη και πριν έρθω στην Ανόρθωση. Δεν έχω προκαλέσει προσωπικά κανένα. Δεν θα αφαιρέσω και δεν θα προσθέσω τίποτα από όσα γράφει η ανακοίνωση μας. Έχουμε μια ιστορία 115 χρόνων και δεν θα επιτρέψουμε να διασύρεται το όνομα της Ανόρθωσης έτσι. Η Ανόρθωση φέτος έχει χάσει αρκετούς βαθμούς. Έχει νίκες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και οι αρχές μας παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Παρακολούθησα στο γήπεδο μας όλες τις διασκέψεις προπονητών, όλοι έκαναν λόγο για το τι έδρα είναι το «Αντώνης Παπαδόπουλος».