Πήρε θέση η ΚΟΠ για τους τέσσερις αγώνες που βρίσκονται υπό έρευνα – Στον Αθ.Δικαστή τα δύο σωματεία

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΟΠ μέσω της οποίας τοποθετείται για τους τέσσερις αγώνες που βρίσκονται υπό έρευνα, από την ΕΔΠΑ, για ενδεχόμενη χειραγώγηση. Μάλιστα, η Ομοσπονδία ενημερώνει πως τα δύο σωματεία παραπέμφθηκαν στον Αθλητικό Δικαστή.

Αναλυτικά: «Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενημερώνει πως χθες Δευτέρα, 23 Μαρτίου παρέλαβε από το αρμόδιο τμήμα της UEFA αναφορά για πιθανή χειραγώγηση του αγώνα μεταξύ της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών και της Αγίας Νάπας που έγινε στις 18 Μαρτίου 2026 για το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας.

Άμεσα η Ομοσπονδία απέστειλε τα στοιχεία που παρέλαβε από την UEFA προς την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και τον Πρόεδρό της, αναμένοντας να προχωρήσουν σε όλες τις δέουσες ενέργειες.

Επιπρόσθετα, σήμερα, τα δύο εμπλεκόμενα σωματεία έχουν ενημερωθεί για την παραπομπή τους ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή της ΚΟΠ όπως προβλέπεται από τον κανονισμό».

