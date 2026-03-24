Μήνας «φωτιά» ο Απρίλης – Το πρόγραμμα των κρίσιμων 25 ημερών

Τρεις ομάδες που διεκδικούν ευρωπαϊκό εισιτήριο και κατάκτηση του κυπέλλου, προετοιμάζονται για έναν Απρίλιο «φωτιά». Ο τέταρτος μήνας του 2026 θα είναι ίσως ο πιο καθοριστικός για τον Απόλλωνα, την Πάφο και τον ΑΠΟΕΛ.

Βρίσκονται και οι τρεις στο πρώτο γκρουπ, όμως οι πρώτες δύο ομάδες έχουν πιο πολλές πιθανότητες να εξασφαλίσουν θέση σε ευρωπαϊκή θέση μέσω του πρωταθλήματος.

Από την άλλη, η ομάδα της πρωτεύουσας βρίσκεται στην πιο δυσμενή θέση (5η) και έτσι ο δεύτερος εγχώριος θεσμός είναι ο μεγάλος στόχος ώστε να σώσει… ότι σώζεται από την τρέχουσα σεζόν.

Στο κύπελλο λοιπόν η Πάφος κληρώθηκε με την ΑΕΛ ενώ Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών. Γιατί ο Απρίλιος είναι «φωτιά»; Γιατί θα δώσουν τέσσερις αγωνιστικές για τα πλέι οφ και δύο αγώνες για το κύπελλο.

Δείτε πως διαμορφώνεται το… κοπιαστικό τους πρόγραμμα.

Απόλλων: ΑΕΚ (5/4), ΑΠΟΕΛ (14/4), Άρης (18/4), ΑΠΟΕΛ (22/4 πρώτος αγώνας κυπέλλου), Ομόνοια (26/4), ΑΠΟΕΛ (29/4 ρεβάνς κυπέλλου).

Πάφος: Ομόνοια (4/4), ΑΕΛ (8/4 πρώτος αγώνας κυπέλλου), Άρης (14/4), ΑΕΚ (18/4), ΑΕΛ (22/4 ρεβάνς κυπέλλου), ΑΠΟΕΛ (25/4).

ΑΠΟΕΛ: Άρης (5/4), Απόλλων (14/4), Ομόνοια (18/4), Απόλλων (22/4 πρώτος αγώνας κυπέλλου), Πάφος (26/4), Απόλλων (29/4 ρεβάνς κυπέλλου).

