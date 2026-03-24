Του έμεινε το κύπελλο...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Του έμεινε το κύπελλο...

Ο ΑΠΟΕΛ πέταξε την ευκαιρία που είχε για να επανέλθει σε διεκδίκηση ευρωπαϊκής θέσης μέσω πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι δεν φάνηκαν έτοιμοι για να κτυπήσουν το κρίσιμο παιχνίδι με την κουρασμένη ΑΕΚ και στο τέλος φυσιολογικά έχασαν στην «ΑΕΚ Αρένα» (1-0). Είναι το τρίτο φετινό ματς που οι γαλαζοκίτρινοι δεν κερδίζουν την ομάδα της Λάρνακας, καθώς στην κανονική περίοδο οι δυο ομάδες είχαν εξέλθει ισόπαλες (1-1) στο ένα ματς, ενώ η ΑΕΚ είχε πάρει διπλό στο ΓΣΠ (1-2).

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι απογοητευμένος με την εξέλιξη των πραγμάτων και πλέον καλούν τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία, να στρέψουν την προσοχή τους στο κύπελλο μπας και τα καταφέρει η ομάδα μέσω αυτού του θεσμού να κερδίσει την έξοδο της στην Ευρώπη.

Πολλά πλέον στον ΑΠΟΕΛ εξαρτώνται καθαρά από το τι θα κάνει η ομάδα στο κύπελλο. Αν το κατακτήσει θα μπορέσει να περάσει με καλύτερες συνθήκες στη νέα σεζόν. Όμως, σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε τεράστιες αλλαγές, που θα αγγίξουν όλες τις θέσεις στον Αρχάγγελο. Όμως, μέχρι τότε όλοι αναμένουν, ελπίζοντας στο θαύμα του κυπέλλου. Μιλούμε για θαύμα γιατί ο ΑΠΟΕΛ με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του δεν δείχνει έτοιμος για μεγάλα πράγματα...

