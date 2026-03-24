Κοντά σε συμφωνία Σλότερμπεκ και Ντόρτμουντ

Από το σίγουρο διαζύγιο, στη διαφαινόμενη επέκταση συμβολαίου.

Ο Νίκο Σλότερμπεκ αποτελεί βασικό πυλώνα στην αμυντική λειτουργία της Ντόρτμουντ, με τον Γερμανό να βρίσκεται ωστόσο στην πόρτα της εξόδου.

Το συμβόλαιο του 26χρονου λήγει το καλοκαίρι του 2027 και αυτός δεν έδειχνε διατεθειμένος να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους «κίτρινους».

Οι μνηστήρες έκαναν ουρά έξω από την πόρτα της Ντόρτμουντ εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους. Ανάμεσα στις ομάδες που προσέγγισαν τους Βεσταφαλούς ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα.

Τελικά τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει και ο Σλότερμπεκ είναι έτοιμος να υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Ντόρτμουντ, έως και το 2031.