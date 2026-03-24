ΕΔΠΑ: Τέσσερα παιχνίδια της Β' κατηγορίας στο μικροσκόπιο για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα

Άρχισε έρευνα για αυτές τις αναμετρήσεις

«Ξύπνησε» ο εφιάλτης των υπόπτων αγώνων για στοιχηματική δραστηριότητα.

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, τέσσερα παιχνίδια της Β’ κατηγορίας, βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της ΟΥΕΦΑ για έντονη στοιχηματική δραστηριότητα κι έτσι ενημερώθηκε η αρμόδια Επιτροπή.

Αναλυτικά:

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα 24 Μαρτίου 2026, αποφάσισε τα πιο κάτω:

1. Διεξαγωγή έρευνας για τον αγώνα Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΟΑΝ Αγιά Νάπα, που διεξήχθη στις 18 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Β’ Κατηγορίας (Β’ φάση) κατόπιν λήψης σχετικής ειδοποίησης από την ΟΥΕΦΑ.

2. Διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας για τον αγώνα ΑΟΑΝ Αγιά Νάπα-ΑΣΙΛ Λύσης, που διεξήχθη στις 21 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Β’ κατηγορίας (Β’ φάση).

3. Διεξαγωγή έρευνας για τον αγώνα ΑΟΑΝ Αγιά Νάπα – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου, που διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Β’ κατηγορίας (Β’ Φάση) κατόπιν λήψης σχετικής ειδοποίησης.

4. Διεξαγωγή έρευνας για τον αγώνα Σπάρτακος Κιτίου – Εθνικός Λατσιών, που διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Β’ κατηγορίας (Β’ Φάση) κατόπιν λήψης σχετικής ειδοποίησης.

Περαιτέρω αποφασίστηκε ενόψει των πιο πάνω και του γεγονότος ότι τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται αυξημένη λήψη ειδοποιήσεων και/ή πληροφοριών για πιθανή χειραγώγηση αγώνων του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Β’ Κατηγορίας όπως ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και/ή ενέργειες για στενή παρακολούθηση των αγώνων του συγκεκριμένου Πρωταθλήματος.

