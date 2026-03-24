«Όλοι μαζί, τώρα χάσαμε ένα τρόπαιο, δεν φεύγουμε»: Οι έξι που θεωρούν σημαντικότερη την Άρσεναλ

Είναι φοβερός ο δεσμός που υπάρχει ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ. Είναι εντυπωσιακό το πόσο ορισμένοι ποδοσφαιριστές των «κανονιέρηδων» θέλουν να κερδίσουν κάθε λογής τίτλο, αυτήν τη σεζόν. Το δείχνουν με κάθε τρόπο.

Από το πόσο παθιασμένοι ήταν στο Λιγκ Καπ, σε ένα ματς που δεν τους βγήκε, από τις αντιδράσεις τους μετά το φινάλε της αναμέτρησης, από τα στεναχωρημένα πρόσωπά τους και από μία προσωπική τους απόφαση, που εξαιτίας των τραυματισμών που υπάρχουν, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ουδείς γνωρίζει, αν και πόσο αισθάνονται ενοχλήσεις έξι διαφορετικοί παίκτες του Μικέλ Αρτέτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η επιλογή τους ήταν μία: να μην ταξιδέψουν με την εθνική τους ομάδα για τα φιλικά του Μαρτίου, να μείνουν στο «London Colney», να ξεκουραστούν, να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη στο «Wembley» και να μείνουν ενωμένοι ως το τέλος της σεζόν.

Αυτό έκανε ο Σαλιμπά, αυτό έκανε ο Γκάμπριελ, που στην προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση είχε επιστρέψει με σοβαρό τραυματισμό από την Βραζιλία, αυτό έκανε ο Τροσάρ, αλλά και ο Μάρτιν Έντεγκααρντ, που ήταν ούτως ή άλλως τραυματίας.

Παράλληλα, αντίστοιχη ήταν η επιλογή των Τίμπερ, που έχασε τον τελικό, αλλά και του Εμπερέτσι Έζε, με τον τελευταίο επίσης να μη συμπεριλαμβάνεται στον τελικό του Λιγκ Καπ!

Συμπέρασμα; Ό,τι και να λέγεται, ό,τι και να γράφεται, οι ίδιοι επέλεξαν να μείνουν πίσω. Στο «στρατόπεδο» της Άρσεναλ. Ξέρουν τι σημαίνει αυτή η σεζόν, είναι επιτακτική ανάγκη να μείνουν υγιείς και ουδείς θα ήθελε να τους δει να τραυματίζονται περαιτέρω, σε ένα τόσο σημαντικό σημείο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου…

