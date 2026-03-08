ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν έχει όρεξη για… στραβοπάτημα

Δεν έχει όρεξη για… στραβοπάτημα

Οι κυανόλευκοι αρνούνται να χάσουν από… πέρσι

Με την ένταση του τελευταίου τριμήνου θα παραταχθεί ο Απόλλωνας στο παιχνίδι με την ΑΕΛ (16:00), ώστε να παραμείνει στο κόλπο του τίτλου. Οι κυανόλευκοι αρνούνται να χάσουν από… πέρσι, καθώς η τελευταία ήττα καταγράφηκε στις 14 Δεκεμβρίου (!) κι έτσι αφού βρήκαν τον ρυθμό τους, θέλουν να παραμείνουν σε αυτό το τέμπο.

Ο Λοσάδα έχει βρει το… κουμπί όλων, η δουλειά αποτυπώνεται στα αποτελέσματα και στις εμφανίσεις, ενώ οι ποδοσφαιριστές δείχνουν αναγεννημένοι και έτοιμοι να φτάσουν στον στόχο τους. Από την μάχη της εξάδας, βρέθηκαν στη μάχη του τίτλου κι αυτό λέει πολλά για την καλή δουλειά που γίνεται στο Κολόσσι.

Ο Απόλλωνας με πυξίδα λοιπόν το τελευταίο διάστημα και με σύμμαχο τον κόσμο που θα γεμίσει τις τρεις κερκίδες του «Άλφαμεγα Stadium», θα ψάξει το τρίποντο και τίποτα λιγότερο. Η αυτοπεποίθηση είναι σε υψηλό επίπεδο, άπαντες γνωρίζουν πως ο στόχος της Ευρώπης περνάει από τα δικά τους πόδια, ενώ ρίχνουν παράλληλα «κλεφτές» ματιές και στον τίτλο. Βέβαια, βήμα βήμα τη φορά…

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, μοναδικός απόντας θα είναι ο Ντουοντού ο οποίος χρειάζεται επιπλέον μέρες για να επιστρέψει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο.

