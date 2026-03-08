Μεγάλη η πρόκληση και η δίψα στην ΑΕΛ

Με το μαχαίρι στα δόντια για να του… κόψει τη φόρα θα παραταχθεί η ΑΕΛ στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα (16:00). Οι γαλαζοκίτρινοι δεν πτοούνται από το γεγονός πως έμειναν εκτός εξάδας καθώς στο ντέρμπι της πόλης δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης.

Το σύνολο του Ούγκο Μάρτινς προέρχεται από ήττα και η αντίδραση κόντρα στους κυανόλευκους θα δώσει εκ νέου αυτοπεποίθηση στην… άτυπη προετοιμασία για τους αγώνες της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου. Η ΑΕΛ θα χρησιμοποιήσει τους επόμενους αγώνες με στόχο να διατηρηθεί σε ψηλό αγωνιστικό επίπεδο και να δώσει τον καλύτερο της εαυτό σε play out και κύπελλο.

Ο κόσμος των γαλαζοκιτρίνων θα δώσει βροντερό παρών και οι ποδοσφαιριστές καλούνται να τους… αποζημιώσουν για την διαχρονική στήριξη και την πίστη που εκφράζουν προς το σύνολο. Ο Μάρτινς γνωρίζει πως το σημερινό εγχείρημα δεν είναι εύκολο αφού οι κυανόλευκοι βρίσκονται σε εξαιρετικό αγωνιστικό φεγγάρι και από τη μάχη της εξάδας βρέθηκαν να παλεύουν για το τρόπαιο!

Όσον αφορά στα αγωνιστικά της ΑΕΛ, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεση του.