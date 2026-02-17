ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμπιστοσύνη σε Μάριο Ηλία

Αυτό δείχνει η επιλογή του Μάουρο Καμορανέζι στα πρώτα δύο παιχνίδι στον πάγκο της «Κυρίας»

Με τα τελευταία δύο παιχνίδια να ξεκινάει στην βασική εντεκάδα, πλάι στον Ράφα Λόπες στην κορυφή της επίθεσης, ο Καμορανέζι δείχνει να εμπιστεύεται τον Μάριο Ηλία.

Αν ψάξει κανείς πιο βαθιά τα στατιστικά του Κύπριου επιθετικού υπό της οδηγίες του Τιμούρ Κετσπάγια και του Χοακίν Γκόμεζ, εύκολα θα καταλάβει ότι αμφότεροι τον είχαν παραγκονισμένο χωρίς να του είχαν δοθεί πολλές ευκαιρίες για να βοηθήσει την «Κυρία» με τα λεπτά συμμετοχής του ανά αγώνα να μην ξεπερνούν τα 40.

Αυτό φαίνεται να αλλάζει όμως με τον Ιταλοαργεντίνο προπονητή στο τιμόνι καθώς στα τελευταία δύο ματς ο άλλοτε θρύλος της Γιουβέντους και γενικότερα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, προτιμάει να παρατάσσει την ομάδα του σε σχηματισμό 3-5-2 με τον Ηλία να ξεκινάει και στους δύο αγώνες.

Έχοντας καλή παρουσία στο γήπεδο, αυτό που πρέπει να ακολουθήσει είναι να βρει και το γκολ έτσι ώστε να βοηθήσει την ομάδα στον στόχο της παραμονής. 

Α. Π.

