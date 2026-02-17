Την επισκίασε η ψυχρολουσία

Η ψυχρολουσία που γεύτηκε σε νεκρό χρόνο απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, πρέπει να πεισμώσει και να πάει για κέρδος σε μία δύσκολη αποστολή. Σίγουρα, χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει διαφορές και να ησυχάσει το κεφάλι της, όμως ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Να μάθει από τα λάθη της και να βελτιωθεί ώστε στο άμεσο μέλλον να μην την ξαναπάθει.

Πάντως, με την παρουσία της, έδειξε να βρίσκει πατήματα με τον Μάουρο Καμορανέζι. Και καλείται να χτίσει πάνω στην καλή εμφάνιση. Είχε επιθετικότητα και ειδικά στο δεύτερο μέρος έχασε αρκετές ευκαιρίες. Κάτι που δεν έπραττε σε άλλα ματς. Αποκάλυψη ήταν ο Κις που εκτός από το γκολ, είχε ακόμη δύο μεγάλες ευκαιρίες.

Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως δεν υπάρχουν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.