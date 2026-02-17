ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την επισκίασε η ψυχρολουσία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Την επισκίασε η ψυχρολουσία

Η Ανόρθωση δεν έχει χρόνο για «αν» και «γιατί«» και καλείται να προσηλωθεί στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με την Πάφος FC.

Η ψυχρολουσία που γεύτηκε σε νεκρό χρόνο απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, πρέπει να πεισμώσει και να πάει για κέρδος σε μία δύσκολη αποστολή. Σίγουρα, χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει διαφορές και να ησυχάσει το κεφάλι της, όμως ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Να μάθει από τα λάθη της και να βελτιωθεί ώστε στο άμεσο μέλλον να μην την ξαναπάθει.

Πάντως, με την παρουσία της, έδειξε να βρίσκει πατήματα με τον Μάουρο Καμορανέζι. Και καλείται να χτίσει πάνω στην καλή εμφάνιση. Είχε επιθετικότητα και ειδικά στο δεύτερο μέρος έχασε αρκετές ευκαιρίες. Κάτι που δεν έπραττε σε άλλα ματς. Αποκάλυψη ήταν ο Κις που εκτός από το γκολ, είχε ακόμη δύο μεγάλες ευκαιρίες. 

Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως δεν υπάρχουν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Tags

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από το Ισραήλ σε φιλικό αγώνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Τζίμι Ντουρμάζ αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο

Ελλάδα

|

Category image

Την επισκίασε η ψυχρολουσία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Τελείως διαφορετικό το αυριανό παιχνίδι»

Ελλάδα

|

Category image

Μπράντον... στις λεπτομέρειες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ζιντσένκο μετά τη ρήξη χιαστών συνδέσμων: «Είμαι συντετριμμένος, δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οσιμέν για Νάπολι: «Μου φέρθηκαν σαν σκυλί, δεν είμαι μαριονέτα κανενός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παλαίμαχοι ΑΠΟΕΛ: Ξεκάθαρη στήριξη στη νέα διοίκηση και κάλεσμα ενότητας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πέρασε… αέρα στους «16» του Κατάρ ο Τσιτσιπάς και πέφτει πάνω στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Χουάντσο στον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ανακοίνωση του σωματείου ΑΠΟΕΛ χωρίς λέξη για Πρόδρομο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρώτο με Εθνικό, τελευταίο με Εθνικό!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παν.Συ.Φι ΑΠΟΕΛ: «Από σήμερα μπαίνουμε επίσημα στη νέα εποχή»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μετά από 4.458 ημέρες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Πρόδρομος Πετρίδης από τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη