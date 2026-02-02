Ο Καμορανέζι στο κάδρο για τον πάγκο της Ανόρθωσης

Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Τιμούρ Κετσπάγια, στην Ανόρθωση άρχισε η προσπάθεια για αναπλήρωση της θέσης του και ήδη κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα που ενδιαφέρουν την «Κυρία». Ανάμεσά τους και ο Μάουρο Καμορανέζι, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι η επικρατέστερη επιλογή για τον πάγκο των κυανολεύκων.

Ο Ιταλό-αργεντινός προπονητής γνωρίζει καλά την ομάδα, έχοντας εργαστεί ξανά στη «Κυρία», ενώ η διοίκηση εκτιμά το έργο του.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο υπέρ του Καμορανέζι είναι η εμπειρία του στο κυπριακό πρωτάθλημα, γεγονός που θεωρείται κομβικό σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος.

Στο εσωτερικό της ομάδας, υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν ότι ο 49χρονος κόουτς είναι ο καταλληλότερος για να βγάλει την ομάδα από το αδιέξοδο και να δώσει νέα ώθηση στους παίκτες ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση.

Οριστικές εξελίξεις όσον αφορά τον νέο προπονητή αναμένονται μέσα στα επόμενα 24ωρα.