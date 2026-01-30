ΒΙΝΤΕΟ: Ξανά με τον φοίνικα στο στήθος ο Ράφα Λόπες

Με βίντεο λίγων δευτερολέπτων, στο οποίο υπογράφει το συμβόλαιό του και με το μήνυμα: «Καλωσόρισες πίσω, Ράφα Λόπες», η Ανόρθωση ανακοίνωσε την επιστροφή του Πορτογάλου επιθετικού.

Είχε αποχωρήσει πέρσι τον Ιανουάριο για την Πολωνία, έχοντας προσφέρει αρκετά στο εξάμηνο της παρουσίας του με την κυανόλευκη φανέλα.

Είναι η 4η προσθήκη για την «Κυρία» σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο μετλα τους Κάλστρομ (τερματοφύλακας), Τόσιτς (κεντρικός αμυντικός) και Ντα Κρουζ (μέσος).

Και με αυτό το καρέ, ο Τιμούρ Κετσπάγια έχει περισσότερες λύσεις στα χέρια του.