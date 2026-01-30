Άφιξη Λόπες και ντύνεται ξανά στα κυανόλευκα

Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ράφα Λόπες για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την Ανόρθωση. Ο 34χρονος Πορτογάλος επιθετικός και οι ιθύνοντες της «Κυρίας» έχουν συμφωνήσει σε όλα και απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στην Ανόρθωση ελπίζουν ο Λόπες να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα όπως το έχει ξανακάνει. Φορώντας τα κυανόλευκα χρώματα την περίοδο 2024-25 κατέγραψε 26 συμμετοχές και σκόραρε 15 φορές.

Αυτή ειναι η τέταρτη προσθήκη για την Ανόρθωση στη χειμερινή μεταγραφικη περίοδο μετά την απόκτηση των Κάλστρομ, Τόσιτς και Ντα Κρουζ.