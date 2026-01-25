Κετσπάγια: «Πήραμε μία ανάσα, δεν ήταν εύκολη η νίκη»

«Συγχαρητήρια στους παίκτες. Πιστέψαμε και τα καταφέραμε. Δεν ήταν εύκολη η νίκη μας. Και εμείς στα προηγούμενα παιχνίδια παίξαμε καλά αλλά δεν είχαμε τα αποτελέσματα. Σήμερα πήραμε δίκαιη νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο και μας στήριξε. Πήραμε μία ανάσα. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στην Πάφο. Απέναντι σε μία ομάδα που είμαστε κοντά βαθμολογικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το καλό είναι πως στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα παίζει. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και σήμερα καταφέραμε και σκοράραμε»