ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι καλές σχέσεις με τον Λόπες και τι λένε στην Ανόρθωση για Σένσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι καλές σχέσεις με τον Λόπες και τι λένε στην Ανόρθωση για Σένσι

Οι αναφορές από την ομάδα της Αμμοχώστου για τα μεταγραφικά θέματα

Δεν αποκλείουν στην Ανόρθωση την περίπτωση επιστροφής του Ράφα Λόπες στο ρόστερ της ομάδας.

Αυτό άφησε να νοηθεί στις δηλώσεις της στον ΣΠΟΡ FM η εκπρόσωπος Τύπου της «Κυρίας», Στέλλα Μάρκου.

«Οι σχέσεις με τον πρόεδρο είναι άριστες. Το θέμα χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος» ανάφερε.

Εξάλλου, στην ομάδα της Αμμοχώστου επιβεβαιώνουν ότι πάνε για τέταρτη μεταγραφή.

Σε σχέση με τα δεδομένα με τον Γιόελ Φαν Νιφ, η Στέλλα Μάρκου είπε: «Ο Νιφ χρειάζεται κάποιες μέρες για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τον προπονητή».

Ακόμη, σχολίασε τις πληροφορίες που θέλουν τον Σένσι να βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο άλλων ομάδων, λέγοντας ότι: «Αυτή τη στιγμή ο Σένσι είναι στην Ανόρθωση, η ομάδα θέλει τον Σένσι και ο ποδοσφαιριστής περνάει πολύ καλά στην ομάδα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ζωντανή» η Μπριζ για την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Νίκος Κίρζης μίλησε για την επόμενη μέρα, τον Γκρεγκ, τα λάθη και τους στόχους του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα»

Ελλάδα

|

Category image

Η Λίβερπουλ πάει με Σαλάχ στη Μασσαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με πολλές απουσίες η αποστολή της Μπέτις, νοκ άουτ και ο Άντονι ενόψει ΠΑΟΚ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκκλήσεις στη Γερμανία για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβαρε τα γαλαζοκίτρινα ο Μασέκο

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλος το εμπάργκο - Ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκίνησε η παρέλαση νίκης της Σενεγάλης στο Ντακάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Νενέκο στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Σαλάχ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Λίβερπουλ αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη