Οι καλές σχέσεις με τον Λόπες και τι λένε στην Ανόρθωση για Σένσι

Δεν αποκλείουν στην Ανόρθωση την περίπτωση επιστροφής του Ράφα Λόπες στο ρόστερ της ομάδας.

Αυτό άφησε να νοηθεί στις δηλώσεις της στον ΣΠΟΡ FM η εκπρόσωπος Τύπου της «Κυρίας», Στέλλα Μάρκου.

«Οι σχέσεις με τον πρόεδρο είναι άριστες. Το θέμα χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος» ανάφερε.

Εξάλλου, στην ομάδα της Αμμοχώστου επιβεβαιώνουν ότι πάνε για τέταρτη μεταγραφή.

Σε σχέση με τα δεδομένα με τον Γιόελ Φαν Νιφ, η Στέλλα Μάρκου είπε: «Ο Νιφ χρειάζεται κάποιες μέρες για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τον προπονητή».

Ακόμη, σχολίασε τις πληροφορίες που θέλουν τον Σένσι να βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο άλλων ομάδων, λέγοντας ότι: «Αυτή τη στιγμή ο Σένσι είναι στην Ανόρθωση, η ομάδα θέλει τον Σένσι και ο ποδοσφαιριστής περνάει πολύ καλά στην ομάδα».