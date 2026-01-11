ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τιμούρ: «Κάποιοι εγκλημάτισαν σε αυτήν την ομάδα...»

Τιμούρ: «Κάποιοι εγκλημάτισαν σε αυτήν την ομάδα...»

Διαβάστε όσα είπε ο Τιμούρ Κετσπάγια μετά το τέλος του αγώνα της Ανόρθωσης με τον Εθνικό Άχνας

«Καλησπέρα. Ήταν μία σημαντική νίκη για εμάς, έστω και εάν ήταν δύσκολη. Ήρθε μετά από καιρό και μας δίνει ηρεμία, πήραμε το παιχνίδι στην έδρα μας. Είχαμε πίεση και οι παίκτες αξίζουν συγχαρητήρια για την απόδοση τους. Παίξαμε όπως έπρεπε, με πάθος και δύναμη μέσα στο γήπεδο. Μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο γρήγορα, καθώς είχαμε ευκαιρίες στην εστία του αντιπάλου. Δεν το καταφέραμε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι οι τρεις βαθμοί. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξη. Ξέρουμε τους στόχους μας. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα και πρέπει να τα καταφέρουμε ως Ανόρθωση. Πρέπει να περάσουν οι δυσκολίες και να έρθουν καλύτερες ημέρες. Εμείς, πρέπει να πάρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει να βρίσκεται. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι εγκλημάτισαν σε αυτήν την ομάδα. Αυτοί που έφτασαν την Ανόρθωση σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, έχουν ευθύνες. Σίγουρα, δεν φταίμε εμείς για την κατάσταση. Όλοι ξέρουν ποιοι έφτασαν την ομάδα σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μόνο να παλέψουμε για το καλύτερο. Θέλουμε να δουλέψουμε, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και θα έρθουν καλύτερες μέρες»

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Διαβαστε ακομη