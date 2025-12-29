ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Serie A (17η αγωνιστική): Η αυλαία του 2025 κλείνει στη Ρώμη

Το αγωνιστικό τριήμερο του ιταλικού πρωταθλήματος ολοκληρώνεται το βράδυ της Δευτέρας (29/12) με την τελευταία - χρονικά - αναμέτρηση του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα, στις 21:45 η Ρόμα θα υποδεχθεί στο “Stadio Olimpico” την Τζένοα. Το εν λόγω ματς θα είναι το τελευταίο για το 2025, πέρα από την 17η αγωνιστική. Οι Ρωμαίοι αναζητούν το “τρίποντο” που θα τους επαναφέρει στην πρώτη 4άδα, αλλά και το -3 από την κορυφή. Υπενθυμίζεται πως η Ίντερ ηγείται της κατάταξης με 36 βαθμούς, ενώ η Μίλαν ακολουθεί με 35 και η Νάπολι με 34, όμως όλες τους θα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο από τους “τζαλορόσι”. Στον αντίποδα, η Τζένοα μετράει δύο συνεχόμενες ήττες, αν και παραμένει εκτός επικίνδυνης ζώνης ούσα 17η στο +2 από την 18η Βερόνα (12β.) και θα ψάξει βαθμό/ους για να μεγαλώσει τη συγκομιδή της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στη Serie A:

Σάββατο 27/12

Πάρμα – Φιορεντίνα 1-0

Λέτσε – Κόμο 0-3

Τορίνο – Κάλιαρι 1-2

Ουντινέζε – Λάτσιο 1-1

Πίζα – Γιουβέντους 0-2

Κυριακή 28/12

Μίλαν – Ελλάς Βερόνα 3-0

Κρεμονέζε – Νάπολι 0-2

Μπολόνια – Σασουόλο 1-1

Αταλάντα –Ίντερ 0-1

Δευτέρα 29/12

21:45 Ρόμα – Τζένοα

