ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

Ο Μίκελ Αρτέτα άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης για την Άρσεναλ τον Ιανουάριο.

Το θεωρητική υπερπλήρες ρόστερ της Άρσεναλ έχει φτάσει να μοιάζει… ελλιπές λόγω των τραυματισμών και ο Μίκελ Αρτέτα αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να ενισχυθεί η ομάδα του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι «κανονιέρηδες» συνεχίζουν σε τέσσερις διοργανώσεις με στόχο να κατακτήσουν τα πάντα, αλλά για να τα καταφέρουν χρειάζονται βάθος.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση για ορισμένους παίκτες, από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Χρειάζεσαι βάθος σαν ομάδα σε μια τέτοια σεζόν. Οι άλλες ομάδες έχουν 24-25 παίκτες κι εμείς δεν διαφέρουμε στις ανάγκες αυτές. Το θέμα είναι ότι έχουμε περισσότερους τραυματισμούς από τους αναμενόμενους. Η αγορά είναι εκεί, είμαστε η Άρσεναλ, οπότε πρέπει να εξετάσουμε τις επιλογές μας. Πρέπει να δούμε τι χρειαζόμαστε και μετά αν μπορούμε να κάνουμε μια μεταγραφή ή όχι. Αυτή είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά η δουλειά μας είναι να είμαστε πάντα πολύ προετοιμασμένοι γιατί κάτι μπορεί να συμβεί», ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός.

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βάζει γερά τις βάσεις από το α΄ ημίχρονο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Eνημέρωση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει τα Best FIFA Football Awards το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρέθηκε η χρυσή τομή με Αυγουστή στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Serie A (17η αγωνιστική): Η αυλαία του 2025 κλείνει στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η αγωνιστική δραστηριότητα τού στίβου στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άσχημα τα νέα στον ΑΠΟΕΛ - Tέλος η σεζόν για Πιέρο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η Κρουζ Αζούλ απέρριψε την προσφορά της Μινέιρο για Γιακουμάκη - Τόσα ζητάει»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη