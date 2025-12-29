Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

Το θεωρητική υπερπλήρες ρόστερ της Άρσεναλ έχει φτάσει να μοιάζει… ελλιπές λόγω των τραυματισμών και ο Μίκελ Αρτέτα αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να ενισχυθεί η ομάδα του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι «κανονιέρηδες» συνεχίζουν σε τέσσερις διοργανώσεις με στόχο να κατακτήσουν τα πάντα, αλλά για να τα καταφέρουν χρειάζονται βάθος.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση για ορισμένους παίκτες, από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Χρειάζεσαι βάθος σαν ομάδα σε μια τέτοια σεζόν. Οι άλλες ομάδες έχουν 24-25 παίκτες κι εμείς δεν διαφέρουμε στις ανάγκες αυτές. Το θέμα είναι ότι έχουμε περισσότερους τραυματισμούς από τους αναμενόμενους. Η αγορά είναι εκεί, είμαστε η Άρσεναλ, οπότε πρέπει να εξετάσουμε τις επιλογές μας. Πρέπει να δούμε τι χρειαζόμαστε και μετά αν μπορούμε να κάνουμε μια μεταγραφή ή όχι. Αυτή είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά η δουλειά μας είναι να είμαστε πάντα πολύ προετοιμασμένοι γιατί κάτι μπορεί να συμβεί», ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός.

