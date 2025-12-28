ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν φτάνει μόνο το «νέο αίμα» και το ξέρει καλά ο Κετσπάγια

Δημοσιευτηκε:

Ο Κετσπάγια έχει πολλά να φτιάξει ώστε η Ανόρθωση να βγει από τη δύσκολη θέση.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Νεμάνιαν Τόσιτς θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή της Ανόρθωσης στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πρόκειται για Σέρβο κεντρικό αμυντικό που θήτευσε κυρίως στη Τσουκαρίτσκι ενώ έπαιξε εκτός συνόρων σε Ζυρίχη και Λακορούνια.

Το «νέο αίμα» όμως δεν φτάνει για την... αναγέννηση της «Κυρίας». Επιβάλλεται να μπουν και οι παίκτες από το υφιστάμενο ρόστερ στην εξίσωση, με τους περισσότερους να μην έχουν βοηθήσει ως τώρα. Και αυτό αποτυπώνεται και στον βαθμολογικό πίνακα. Με 14 βαθμούς είναι στην 12η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού.

Πάντως, μετά τον αμυντικό, η ομάδα προγραμματισμού ετοιμάζει και τις επόμενες κινήσεις που θα αφορούν ακόμη ένα μέσο αλλά και επιθετικό.

